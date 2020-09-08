ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Пальчевский раскритиковал экологическую ситуацию в столице

Киев, Вторник 08 сентября 2020 15:51
Пальчевский раскритиковал экологическую ситуацию в столице
Фото: Андрей Пальчевский (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Бизнесмен обвинил власть в бездействии

Бизнесмен, лидер партии "Перемога Пальчевского" Андрей Пальчевский проинспектировал заброшенный завод "Радикал" и раскритиковал экологическую ситуацию в столице.

Об этом Пальчевский сообщил на своей странице в Facebook.

"Я на руинах печально известного завода возле метро Лесная. Тут строятся дома, тут будут жить и гулять дети. А здесь в первым слое земли невооруженным взглядом видна ртуть. В 40 раз выше нормы, особенно летом. Мы специально приехали сюда, чтобы показать - с 96 года завод закрыт, но ничего не сделано", - сетует он.

Пальчевский обвинил власть в бездействии, а также вспомнил другие проблемные объекты столицы.

"Это же не единственное такое место в Киеве. В Голосеевском районе завод "Радон". То же самое с нашим Днепром. Самое главное, никто не сообщает людям, какая здесь опасность", - добавил Пальчевский.

Как сообщало РБК-Украина Верховная рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.

Ранее Андрей Пальчевский назвал три первых решения на посту мэра Киева.

По его мнению, новоизбранный мэр Киева должен ликвидировать коррупцию, создать честные и равные правила игры для бизнеса и прекратить хаотическую застройку столицы

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика КиевэкологияАндрей Пальчевский
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь