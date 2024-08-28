ua en ru
Ср, 28 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Удар ГУР по нефтебазе "Атлас" в РФ: появились спутниковые снимки пожара

Среда 28 августа 2024 22:45
UA EN RU
Удар ГУР по нефтебазе "Атлас" в РФ: появились спутниковые снимки пожара Фото: нефтебаза "Атлас" в Ростовской области была атакована ГУР (скрин с видео)
Автор: Наталья Кава

Украинская разведка поразила российскую нефтебазу "Атлас" в Ростовской области, недалеко от города Каменск-Шахтинский. Там хранились нефтепродукты для русской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

На опубликованных фото видно, что горят два резервуара с топливом, а еще несколько имеют следы повреждений. Вероятно, атака на нефтебазу произошла в эту ночь.

Следует отметить, что Украина официально не подтверждала атаку на нефтебазу. Однакоисточники РБК-Украина в спецслужбах заявляли, что ГУР МО вместе с ССО ВСУ поразили российскую нефтебазу "Атлас" в Ростовской области недалеко от города Каменск-Шахтинский.

Что известно о нефтебазе "Атлас" в Ростовской области

Нефтебаза "Атлас" в Ростовской области является частью российского военно-промышленного комплекса, обеспечивающего поставки нефтепродуктов для российской армии. Этот объект играет важную роль в военной логистике РФ, в августе 2020 года на базе комбината состоялись совместные учения Минобороны России и росрезерва в рамках учений "Кавказ-2020".

28 августа 2024 года нефтебаза была атакована украинскими дронами, что повлекло за собой масштабный пожар и серьезные повреждения резервуаров с топливом.

Следует отметить, что Украина систематически атакует российские НПЗ. В частности, это ответ на удары российских войск по украинской энергетике.

В городе Пролетарск Ростовской области уже более десяти дней горит нефтебаза после атаки украинского беспилотника.

Также сегодня в Кировской области РФ впервые под атаку украинских дронов попала нефтебаза. Объект находится в более чем 1000 км от границы с Украиной. На месте возник пожар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Ростов ГУР Война в Украине
NEWS
Украина увеличивает контроль в Курской области и пополняет обменный фонд, - Зеленский
Украина увеличивает контроль в Курской области и пополняет обменный фонд, - Зеленский
DAILY
Будет ли власть в Украине блокировать Telegram и что может изменить арест Дурова
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Будет ли власть в Украине блокировать Telegram и что может изменить арест Дурова