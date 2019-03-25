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Мей пообіцяла піти у відставку у випадку схвалення парламентом її угоди з ЄС

Новини » Політика    25.03.2019 - 12:37
Мей пообіцяла піти у відставку у випадку схвалення парламентом її угоди з ЄС
Фото: Тереза Мей (twitter.com/Number10gov.jpg)

Мей донесла інформацію про готовність залишити свій пост у разі схвалення угоди до провідних представників табору євроскептиків

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей піде у відставку в разі схвалення Палатою громад укладеного нею з Брюсселем угоди про умови виходу Британії з ЄС. Про це повідомляє iTV з посиланням на достовірні джерела, що володіють інформацією про зміст зустрічі глави уряду з членами свого кабінету і впливовими консерваторами-євроскептиками, яка відбулася в заміській прем'єрської резиденції Чекерс.

Британський телеведучий Роберт Пестон повідомив, що отримав інформацію про те, що Мей донесла інформацію про готовність залишити свій пост у разі схвалення угоди до провідних представників табору євроскептиків у парламентській фракції торі, в тому числі до екс-глави МЗС Бориса Джонсона, екс-глави правлячої партії Іана Данкана Сміта, екс-міністра з питань Brexit Девіда Девіса, парламентарія Джейкоба Рис-Могга та інших політиків, присутніх на зустрічі

Нагадаємо, канцлер казначейства Філіп Хаммонд раніше заявляв, що відставка Терези Мей, прем'єр-міністра Великобританії, не вирішить проблем, пов'язаних з процесом виходу Британії з складу ЄС.

Раніше повідомлялося, що в британському уряді наполягають на відставці прем'єр-міністра Терези Мей через проблему з Brexit.

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