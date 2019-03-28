Парламент Британії має намір завтра провести третє голосування за Brexit

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Парламент Британії має намір провести голосування 29 березня

Британський уряд має намір провести третє голосування по угоді про Brexit 29 березня. Про це повідомляє Sky News.

Зазначимо, що уряд Великобританії відхилив петицію за скасування Brexit, яка набрала 5,8 млн підписів. Зокрема, британський Кабінет міністрів у відповіді на петицію заявив, що нинішній уряд не скасує вихід країни із Європейського союзу.

Як відомо, два останніх голосування за Brexit в британському уряді були провальні. Депутати не підтримали Терезу Мей.

Раніше повідомлялося, що Мей пообіцяла піти у відставку, якщо парламент схвалить її угоду з Євросоюзом Brexit. До цього міністр фінансів Філіп Хаммонд заявив, що відставка Мей не вирішить проблем, пов'язаних процесом виходу Британії з складу ЄС, який на сьогодні зайшов в глухий кут.

Зазначимо, що ще три члени уряду Мей заявили про відставку через незгоду з її політикою Brexit. Зокрема, у відставку пішли заступник міністра у справах бізнесу і промисловості Річард Харрінгтон, заступник міністра закордонних справ Алістер Берт і заступник міністра охорони здоров'я Стів Брайн.