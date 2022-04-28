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Палата представників США розглянула закон про ленд-ліз для України: що відомо

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Україна, Четвер 28 квітня 2022 08:19
Палата представників США розглянула закон про ленд-ліз для України: що відомо Фото: Палата представників США погодила ленд-ліз для України (УНІАН)
Автор: Наталія Гурковська

Палата представників США узгодила закон про ленд-лізе для України. Цей документ дозволить прискорити постачання зброї для ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Палаты представників.

Зокрема, комітет Палаты представників узгодив та виніс на розгляд нижньої палати Конгресу законопроект про ленд-ліз для України. Відзначається, що голосування за цим законопроектом може пройти вже на цьому тижні.

Зазначимо, на початку квітня одноголосно було прийнято закон про ленд-ліз для України в Сенаті США. Згідно з процедурою, його має схвалити Палата представників, після чого закон направлять на підпис президенту Джо Байдену.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна сподівається на швидке проходження всіх процедур щодо ленд-лізу з США.

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