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Палата представителей США рассмотрела закон о ленд-лизе для Украины: что известно

Новина українською →
Украина, Четверг 28 апреля 2022 08:19
Палата представителей США рассмотрела закон о ленд-лизе для Украины: что известно Фото: Палата представителей США согласовала ленд-лиз для Украины (УНИАН)
Автор: Наталия Гурковская

Палата представителей США согласовала закон о ленд-лизе для Украины. Этот документ позволит ускорить поставки оружия для ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Палаты представителей.

В частности, комитет Палаты представителей согласовал и вынес на рассмотрение нижней палаты Конгресса законопроект о ленд-лизе для Украины. Отмечается, что голосование по данному законопроекту может пройти уже на этой неделе.

Отметим, в начале апреля единогласно был принят закон о ленд-лизе для Украины в Сенате США. Согласно процедуре, его должна одобрить Палата представителей, после чего закон направят на подпись президенту Джо Байдену.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина надеется на быстрое прохождение всех процедур по ленд-лизу из США.

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