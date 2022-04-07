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Україна сподівається на швидке проходження всіх процедур щодо ленд-лізу з США, - Кулеба

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Київ, Четвер 07 квітня 2022 10:11
Україна сподівається на швидке проходження всіх процедур щодо ленд-лізу з США, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на прийняття Сенатом США закону про ленд-ліз для України. Він також заявив, що розраховує на якнайшвидше проходження всіх процедур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Вдячний Сенату США за прийняття законопроекту про захист української демократії завдяки ленд-лізу. Це важливий перший крок до ленд-лізу, який сприятиме постачанню військового обладнання в Україну. Розраховуємо на якнайшвидше прийняття в Палаті представників і підпис президента США", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сенат США схвалив закон про ленд-ліз, який дозволить швидше постачати озброєння для України.

Аналогічний механізм для підтримки союзників був задіяний у часи Другої світової війни.

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