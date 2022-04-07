Україна сподівається на швидке проходження всіх процедур щодо ленд-лізу з США, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на прийняття Сенатом США закону про ленд-ліз для України. Він також заявив, що розраховує на якнайшвидше проходження всіх процедур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Вдячний Сенату США за прийняття законопроекту про захист української демократії завдяки ленд-лізу. Це важливий перший крок до ленд-лізу, який сприятиме постачанню військового обладнання в Україну. Розраховуємо на якнайшвидше прийняття в Палаті представників і підпис президента США", - зазначив Кулеба.