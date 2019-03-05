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У Пакистані затримали підозрюваних в атаці на індійських військових у Кашмірі

Новини » Надзвичайні події    05.03.2019 - 15:16
У Пакистані затримали підозрюваних в атаці на індійських військових у Кашмірі
Ілюстративне фото (GettyImages)

Серед затриманих брат лідера угрупування "Джаиш-е-Мухаммад"

У Пакистані затримали підозрюваних у причетності до атаки на індійських військових в Кашмірі, яка призвела до ескалації конфлікту між Індією і Пакистаном. Про це повідомляє Associated Press.

Повідомляється, що їх підозрюють в атаці на колону Центральних резервних сил поліції, в результаті чого загинули десятки індійських військових. Відповідальність за напад взяло терористичне угрупування "Джаиш-е-Мухаммад". Правоохоронці затримали 44 людини. Серед затриманих брат лідера угрупування "Джаиш-е-Мухаммад".

Нагадаємо, що після атаки угруповання "Джаиш-е-Мухаммад" на індійських військових між Пакистаном та Індією 27 лютого відбувся повітряний бій за участю 32 літаків. Пакистан збив два літаки ВПС Індії і захопив індійського пілота, якого пізніше відпустив в "знак миру".

РБК-Україна писало, що у відповідь Індія збила пакистанський винищувач. Після цього Індія привела армію в повну боєготовність. Також на тлі цих подій Індія і Пакистан закрили повітряний простір. Але через кілька годин Індія відновила роботу аеропортів, а Пакистан - ні. США і Туреччина закликали сторін до деескалації конфлікту. Пакистан неодноразово заявляв, що не хоче нової війни з Індією.

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