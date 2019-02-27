У Пакистані затримали двох пілотів збитого літака ВПС Індії

Влада Індії заявила, що знає про місцезнаходження всіх своїх військових льотчиків

В Пакистане задержали двух пилотов сбитого самолета ВВС Индии. Об этом заявил представитель Вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур, сообщает NDTV

Один из пилотов получил ранения и был доставлен в медицинское учреждение. В ответ, власти Индии заявили, что знают о местонахождении всех своих военных летчиков и отрицают заявления о том, что ВВС Пакистана сбили два индийских самолета, а одного из пилотов взяли в плен.

Напомним, что сегодня Пакистан и Индия нанесли друг другу два авиаудара. Со стороны Пакистана было сообщено о ликвидации двух военных самолетов Индии. В Индии заявили, что сбили пакистанский истребитель. Но вскоре в Пакистане опровергли заявление о сбитом F-16.

На фоне этих событий страны сообщили, что закрывают воздушное пространство.

Отметим, что конфликт Индии и Пакистана произошел из-за атаки в Кашмире террористов на колонну Центральных резервных сил полиции, в результате чего погибли десятки индийских военных. После этого премьер-министр Индии Нарендра Моди пригрозил властям Пакистана "решительным ответом" на теракт в Кашмире, в результате которого погибли 44 военнослужащих.