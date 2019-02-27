Армія Пакистану спростувала повідомлення про збитий винищувач

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У Пакистані заявили, що сьогодні не задіяли винищувачі F-16

Представник Збройних сил Пакистану генерал-майор Асіф Гафур спростував твердження, що індійські ВПС збили пакистанський винищувач F-16. Про це повідомляє агентство ANI.

В Індії заявили, що збили пакистанський винищувач F-16, який порушив повітряний простір Індії.

"Пакистан сьогодні не задіяв винищувачі F-16", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні в повітряному просторі Пакистану збили два літаки Військово-повітряних сил Індії. МЗС Пакистану заявив, що ВПС Індії завдали ударів по "невоєнних цілях". Одного пілота літака ВПС Індії взяли в полон. Після цього в Індії заявили, що збили пакистанський винищувач.

На тлі цих подій країни повідомили, що закривають повітряний простір.