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Армія Пакистану спростувала повідомлення про збитий винищувач

Новини » Політика    27.02.2019 - 10:53
Армія Пакистану спростувала повідомлення про збитий винищувач
Ілюстративне фото (twitter.com ndtv)

У Пакистані заявили, що сьогодні не задіяли винищувачі F-16

Представник Збройних сил Пакистану генерал-майор Асіф Гафур спростував твердження, що індійські ВПС збили пакистанський винищувач F-16. Про це повідомляє агентство ANI.

В Індії заявили, що збили пакистанський винищувач F-16, який порушив повітряний простір Індії.

"Пакистан сьогодні не задіяв винищувачі F-16", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні в повітряному просторі Пакистану збили два літаки Військово-повітряних сил Індії. МЗС Пакистану заявив, що ВПС Індії завдали ударів по "невоєнних цілях". Одного пілота літака ВПС Індії взяли в полон. Після цього в Індії заявили, що збили пакистанський винищувач.

На тлі цих подій країни повідомили, що закривають повітряний простір.

РБК-Україна писало, що напередодні в Кашмірі терористи атакували колону Центральних резервних сил поліції, в результаті чого загинули десятки індійських військових. Відповідальність за напад взяла терористичне угрупування "Джаиш-е-Мухаммад".

Після цього прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пригрозив владі Пакистану "рішучою відповіддю" на теракт в Кашмірі, в результаті якого загинули 44 військовослужбовців.

Індія і Пакистан закрили повітряний простір після авіаударів ВПС Індії збили пакистанський винищувач
Новини України ПакистанІндія
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