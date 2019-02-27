Армія Пакистану спростувала повідомлення про збитий винищувач
Ілюстративне фото (twitter.com ndtv)
У Пакистані заявили, що сьогодні не задіяли винищувачі F-16
Представник Збройних сил Пакистану генерал-майор Асіф Гафур спростував твердження, що індійські ВПС збили пакистанський винищувач F-16. Про це повідомляє агентство ANI.
В Індії заявили, що збили пакистанський винищувач F-16, який порушив повітряний простір Індії.
"Пакистан сьогодні не задіяв винищувачі F-16", - зазначив він.
Нагадаємо, сьогодні в повітряному просторі Пакистану збили два літаки Військово-повітряних сил Індії. МЗС Пакистану заявив, що ВПС Індії завдали ударів по "невоєнних цілях". Одного пілота літака ВПС Індії взяли в полон. Після цього в Індії заявили, що збили пакистанський винищувач.
На тлі цих подій країни повідомили, що закривають повітряний простір.
РБК-Україна писало, що напередодні в Кашмірі терористи атакували колону Центральних резервних сил поліції, в результаті чого загинули десятки індійських військових. Відповідальність за напад взяла терористичне угрупування "Джаиш-е-Мухаммад".
Після цього прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пригрозив владі Пакистану "рішучою відповіддю" на теракт в Кашмірі, в результаті якого загинули 44 військовослужбовців.