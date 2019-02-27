Фото: затримані військові (twitter.com i_aisha_ali)

Влада Індії заявила, що знає про місцезнаходження всіх своїх військових льотчиків

У Пакистані затримали двох пілотів збитого літака ВПС Індії. Про це заявив представник Збройних сил Пакистану генерал-майор Асіф Гафур, повідомляє NDTV

Один з пілотів отримав поранення і був доставлений у медичний заклад. У відповідь, влада Індії заявила, що знає про місцезнаходження всіх своїх військових льотчиків і заперечує заяви про те, що ВПС Пакистану збили два індійських літака, а одного з пілотів взяли в полон.

Нагадаємо, що сьогодні Пакистан та Індія завдали один одному два авіаудари. З боку Пакистану було повідомлено про ліквідацію двох військових літаків Індії. В Індії заявили, що збили пакистанський винищувач. Але незабаром в Пакистані спростували заяву про збитий F-16.

На тлі цих подій країни повідомили, що закривають повітряний простір.

Зазначимо, що конфлікт Індії і Пакистану стався через атаки в Кашмірі терористів на колону Центральних резервних сил поліції, в результаті чого загинули десятки індійських військових. Після цього прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пригрозив владі Пакистану "рішучою відповіддю" на теракт в Кашмірі, в результаті якого загинули 44 військовослужбовців.