Пакистан заявив про готовність звільнити індійського пілота

Пілота відпустять, якщо це призведе до деескалації конфлікту

В Пакистане заявили, что освободят индийского пилота, если это приведет к деэскалации конфликта с Индией. Об этом сообщает AFP.

Отметим, что сегодня утром Пакистан обстрелял из минометов населенные пункты в индийском штате Джамму и Кашмир. Со стороны Индии был ответ.

До этого, Пакистан сбил два самолета ВВС Индии и захватил двух индийских пилотов. РБК-Украина писало, что в ответ Индия сбила пакистанский истребитель. Но в Пакистане заявили, что этого был не их самолет. Они заявили, что сегодня не задействовали истребители F-16.

После этого Индия привела армию в полную боеготовность. Также на фоне этих событий Индия и Пакистан закрыли воздушное пространство. Но через несколько часов Индия возобновила работу аэропортов, а Пакистан - нет. США и Турция призвали сторон к деэскалации конфликта.

Отметим, что представитель пакистанских Вооруженных сил Асиф Гафур заявлял, что

РБК-Украина писало, что накануне в Кашмире террористы атаковали колонну Центральных резервных сил полиции, в результате чего погибли десятки индийских военных. Ответственность за нападение взяла террористическая группировка "Джаиш-е-Мухаммад".