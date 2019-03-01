Пакистан звільнив індійського пілота

Натовпи людей збиралися на пакистано-індійський прикордонному пункті Вага, щоб зустріти пілота

Пакистан освободил пилота индийского истребителя, который был схвачен в Пакистане в ходе эскалации конфликта вокруг региона Кашмир. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Еuronews.

Толпы людей собирались на пакистано-индийском пограничном пункте Вага, чтобы встретить пилота. Пакистан назвал освобождение пилота "жестом мира".

Напомним, 27 февраля Пакистан сбил два самолета ВВС Индии и захватил индийского пилота. В Пакистане заявили, что ВВС Индии нанесли удары по "невоенным целям". В ответ Индия сбила пакистанский истребитель. Но в Пакистане заявили, что это был не их самолет. Они заявили, что в тот день не задействовали истребители F-16. Но потом стало известно, что воздушный бой был и пакистанские самолеты также.

После этого Индия привела армию в полную боеготовность. Отметим, премьер-министр Индии Нарендра Моди пригрозил властям Пакистана "решительным ответом" на теракт в Кашмире, в результате которого погибли 44 военнослужащих.

Глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что эскалация конфликта между Пакистаном и Индией может привести к взаимному уничтожению двух стран. Куреши заявил, что страна готова принять предложение РФ о посредничестве в урегулировании ситуации с Индией.