Пакистан частково закрив повітряний простір

Ілюстративне фото (EPA/UPG)

Повітряний простір над Пакистаном знову відкриють завтра, 9 березня

Сьогодні, 8 березня, Пакистан знову частково закрив повітряний простір над країною в двох напрямках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу.

Як повідомили в Управління цивільної авіації Пакистану, повітряний простір буде частково закритий до суботи, 9 березня. Повітряний простір буде відкрито о 10:00 за місцевим часом.

Зазначається, що літаки, які прибули до Пакистану раніше, зможуть використати для польотів лише певні маршрути. Також до 9 березня будуть закриті аеропорти "Сіалкот", "Рахім Яр Хан" та "Суккур".

Нагадаємо, що вчора, 7 березня, у Пакистані частково зняли заборону на комерційні польоти до 23:59 за місцевим часом 15 березня (01:59 за київським часом 16 березня) після ескалації конфлікту Індії і Пакистану.

Як писало РБК-Україна, 27 лютого Пакистан закрив повітряний простір через повітряний бій між військовими літаками Індії та Пакистану. Тоді Пакистан збив два літаки ВПС Індії. У відповідь Індія збила пакистанський винищувач.

Після цього Індія привела армію в повну боєготовність. Також на тлі цих подій Індія і Пакистан закрили повітряний простір. Але через кілька годин влада Індії заявила про відновлення роботи всіх аеропортів, а влада Пакистану - ні.