ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пакистан частково відкрив повітряний простір

Новини » Політика    07.03.2019 - 18:39
Пакистан частково відкрив повітряний простір
Ілюстративне фото (twitter.com SputnikMundo)

Польоти дозволені з аеропортів Карачі, Лахора, Ісламабаду, Пешавара, Кветти, Файсалабада, Мултана

У Пакистані частково зняли заборону на комерційні польоти до 23:59 за місцевим часом 15 березня (01:59 київським часом 16 березня) після ескалації конфлікту Індії і Пакистану. Про це йдеться на сайті Управління цивільної авіації Пакистану.

Польоти дозволені з аеропортів Карачі, Лахора, Ісламабаду, Пешавара, Кветти, Файсалабада, Мултана, Турбата, Гвадара (внутрішні і міжнародні рейси); а також Читрала і Панджгура (внутрішні рейси).

Нагадаємо, що 27 лютого Пакистан закрив повітряний простір через повітряний бій між військовими літаками Індії та Пакистану. Тоді Пакистан збив два літаки ВПС Індії. У відповідь Індія збила пакистанський винищувач.

Після цього Індія привела армію в повну боєготовність. Також на тлі цих подій Індія і Пакистан закрили повітряний простір. Але через кілька годин Індія відновила роботу аеропортів, а Пакистан - ні. США і Туреччина закликали сторін до деескалації конфлікту. Пакистан неодноразово заявляв, що не хоче нової війни з Індією.

Також Пакистан звільнив індійського пілота в знак примирення і заявив, що не хоче війни з Індією.

 

Ядерний попіл по-кашмірськи Індія заявила про порушення Пакистаном режиму припинення вогню
Новини України ПакистанІндія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся