Пакистан частково відкрив повітряний простір

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Польоти дозволені з аеропортів Карачі, Лахора, Ісламабаду, Пешавара, Кветти, Файсалабада, Мултана

У Пакистані частково зняли заборону на комерційні польоти до 23:59 за місцевим часом 15 березня (01:59 київським часом 16 березня) після ескалації конфлікту Індії і Пакистану. Про це йдеться на сайті Управління цивільної авіації Пакистану.

Польоти дозволені з аеропортів Карачі, Лахора, Ісламабаду, Пешавара, Кветти, Файсалабада, Мултана, Турбата, Гвадара (внутрішні і міжнародні рейси); а також Читрала і Панджгура (внутрішні рейси).

Нагадаємо, що 27 лютого Пакистан закрив повітряний простір через повітряний бій між військовими літаками Індії та Пакистану. Тоді Пакистан збив два літаки ВПС Індії. У відповідь Індія збила пакистанський винищувач.

Після цього Індія привела армію в повну боєготовність. Також на тлі цих подій Індія і Пакистан закрили повітряний простір. Але через кілька годин Індія відновила роботу аеропортів, а Пакистан - ні. США і Туреччина закликали сторін до деескалації конфлікту. Пакистан неодноразово заявляв, що не хоче нової війни з Індією.

Також Пакистан звільнив індійського пілота в знак примирення і заявив, що не хоче війни з Індією.