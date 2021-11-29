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"Пакет попередження": Польща посилює карантинні заходи

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Понеділок 29 листопада 2021 21:27
"Пакет попередження": Польща посилює карантинні заходи Фото: Польща посилює карантинні заходи з 1 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Польщі прийняв рішення посилити карантинні заходи в країні. Нові обмеження діятимуть з 1 по 17 грудня.

Про це заявив Міністр охорони Здоров'я Польщі Адам Недзельський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

За словами міністра, рішення про посилення обмежень пов'язане не тільки з ризиками, що створюють появу в Європі нового штаму "Омікрон", а й розвитком пандемії в Польщі.

"Ми скорочуємо обмеження на кількість відвідувачів з 75% до 50% у закладах харчування, готелях, закладах культури, церквах, спортзалах. Але вакциновані люди в цих обмеженнях не враховуються", - заявив він.

При цьому міністр додав, що на заходах, таких як весілля або дискотека, максимальна кількість учасників має становити 100 осіб, тоді як раніше ліміт становив 150. Спортивні заходи можна буде проводити максимум з 250 учасниками, замість 500 раніше.

В останні тижні ситуація з коронавірусом в Польщі погіршується. Минулого тижня країна вперше з квітня зареєструвала понад 28 тисяч хворих за добу.

Раніше повідомлялося, що влада Польщі не планує вводити в країні локдаун.

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