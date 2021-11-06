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У Польщі не планують вводити локдаун: прем'єр країни назвав причини

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Вроцлав, Субота 06 листопада 2021 18:04
У Польщі не планують вводити локдаун: прем'єр країни назвав причини Фото: Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі (Getty Images )
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Польщі не планує вводити в країні локдаун, незважаючи на збільшення захворюваності коронавірусом. Серед причин прем'єр-міністр Матеуш Моравецький назвав протести незадоволених такими заходами, що призводить до зростання інфікованих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Wyborcza.

За його даними, Моравецький зробив цю заяву під час відвідування лікарні у Вроцлаві. Прем'єр зазначив, що уряд країни розглядає різні заходи для обмеження поширення коронавірусу. Однак, за його словами, посилення карантину не стоїть на порядку денному.

"Ми не розглядаємо локдаун", - сказав Моравецький.

Глава уряду додав, що спостерігаючи за масовими протестами в інших країнах, де був введений локдаун, був зроблений висновок, що такі обмеження призводять тільки до зростання захворюваності коронавірусом.

"Тому ми намагаємося знайти середину, краще рішення", - підкреслив прем'єр, додавши, що Уряд робить ставку на вакцинацію від інфекції та розширення місць для пацієнтів у лікарнях.

Нагадаємо, з 2 листопада у Польщі почали вакцинувати від коронавірусу третьою дозою.

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