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"Пакет предупреждения": Польша ужесточает карантинные меры

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Понедельник 29 ноября 2021 21:27
"Пакет предупреждения": Польша ужесточает карантинные меры Фото: Польша ужесточает карантинные меры с 1 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Польши приняло решение ужесточить карантинные меры в стране. Новые ограничения будут действовать с 1 по 17 декабря.

Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

По словам министра, решение об ужесточении ограничений связано не только с рисками, создающими появление в Европе нового штамма "Омикрон", но и развитием пандемии в Польше.

"Мы сокращаем ограничения на количество посетителей с 75% до 50% в заведениях питания, гостиницах, заведениях культуры, церквях, спортзалах. Но вакцинированные люди в этих ограничениях не учитываются", - заявил он.

При этом министр добавил, что на мероприятиях, таких как свадьба или дискотека, максимальное количество участников должно составлять 100 человек, тогда как раньше лимит составлял 150. Спортивные мероприятия можно будет проводить максимум с 250 участниками, вместо 500 раньше.

В последние недели ситуация с коронавирусом в Польше ухудшается. На прошлой неделе страна впервые с апреля зарегистрировала более 28 тысяч больных за сутки.

Ранее сообщалось, что власти Польши не планируют вводить в стране локдаун.

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