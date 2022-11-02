Пьют воду из луж, пока их берут в окружение. Оккупанты снова жалуются друзьям, - перехват

Российский военный заявил, что на передовых позициях обеспечение плохое и они вынуждены пить воду из луж. В то же время ВСУ берут их позиции в окружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

"В кольцо нас берут. Половина наших вообще сбежала с позиций. В селах осталось людей 50-60, а говорят, что 150", - заявил оккупант.

Россиянин рассказал своему другу, что на передовой у них огромные потери, трупов очень много. Также оккупант пожаловался, что раз в три дня им дают пищу, а воду вынуждены пить из луж.

"Слышишь и Путин говорил, что мобилизованным по 190 тысяч будут платить, а пацанам по 2, по 4 тысячи приходит на карту. Если за 4 тысячи вот так воевать, я пойду военкому рожу натолку", - посетовал оккупант.