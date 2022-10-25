ua ru
Вт, 25 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Танки глохнут каждые 50 метров. Солдат РФ жалуется на неисправную технику, - ГУР

Новина українською →
Вторник 25 октября 2022 18:26
Танки глохнут каждые 50 метров. Солдат РФ жалуется на неисправную технику, - ГУР Фото: солдат РФ пожаловался на неисправную технику (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российский солдат пожаловался жене на неисправные танки на Донецком направлении и рассказал о реальной ситуации на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

"Все хорошо, жив-здоров, короче… Глянь, в минобороны пишите, в прокуратуру – танки неисправные! Направляют на самый "передок" - вот нас сегодня направили начать наступление – у нас танки нерабочие, глохнут через каждые 50 метров. На нас орут, а мы сделать ничего не можем. Они посылают пацанов на убой. Тут просто ложатся в поле трупы и не дают собирать наших солдат", - говорится в радиоперехвате.

Напомним, ранее военный РФ рассказал о вымогательстве средств с родственников сослуживца, которого взяли в "плен" драки "ДНР".

Также стало известно, что российский оккупант рассказал о серьезных потерях на Херсонском направлении и заявил о желании скрыться с поля боя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Главное управление разведки Вторжение России в Украину Войска РФ
NEWS
Оккупанты вывезли из Херсона оборудование и персонал всех банков, - Генштаб
Оккупанты вывезли из Херсона оборудование и персонал всех банков, - Генштаб
DAILY
Атака на энергосистему. Как энергетики спасают страну от тьмы
Надежда Скляренкожурналист, специально для РБК-Украина Атака на энергосистему. Как энергетики спасают страну от тьмы