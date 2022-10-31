Оккупант жалуется на большие потери и отсутствие поддержки, - перехват ГУР
Российский военный рассказал, что на фронте побед не много, а больше потерь среди личного состава. Также им не хватает вещей, которые почему-то не отправляют из РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.
"Все жалуются, а у нас взводный, командир взвода, получил ранение три дня назад. Я перевязывал его. А теперь я за него", - объяснил россиянин знакомой девушке.
Затем оккупант пожаловался, что ближайший штаб находится в 4,5 километрах. Из-за грязной земли очень трудно продвигаться, поэтому они вынуждены ползти максимум на 150 метров. Девушка после его слов убедилась, что все выглядит красиво только по телевидению.
"Какой там продвинулись. Нас лупят, как котят. 12 погибших, раненых более 40 человек. Лупят из миномета, мы даже и доехать не смогли, прыгали с автомобилей", - пожаловался оккупант.
Россиянин добавил, что большинство военных потеряли свои вещи, помощи с РФ не хватает, поэтому настроение далеко не победное.
Напомним, что профессиональные военные РФ не выдерживают давления ВСУ и массово пишут рапорты на расторжение контрактов. Они не хотят умирать за командование, которое "сильно косит".
Также российский военный на Донецком направлении рассказал об отступлении военных РФ и слаженной работе ВСУ.
Другой российский солдат пожаловался жене на неисправные танки в Донецком направлении и рассказал о реальной ситуации на фронте.
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