П'ють воду з калюж, поки їх беруть в оточення. Окупанти знову жаліються друзям, - перехоплення

Російський військовий заявив, що на передових позиціях забезпечення погане і вони вимушені пити воду з калюж. В той самий час ЗСУ беруть їх позиції в оточення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

"У кільце нас беруть. Половина наших взагалі втекла з позицій. У селах залишилось людей 50-60, а кажуть що 150", - заявив окупант.

Росіянин розповів своєму другові, що на передовій у них величезні втрати, трупів дуже багато. Також окупант поскаржився, що раз на три дні їм дають їжу, а воду вимушені пити з калюж.

"Чуєш і Путін казав, що мобілізованим по 190 тисяч будуть платити, а пацанам по 2, по 4 тисячі приходить на карту. Якщо за 4 тисячі ось так воювати, я піду військкому пику натовчу", - поскаржився окупант.