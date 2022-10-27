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Уносили ноги и бросали все: солдат РФ рассказал об отступлении на Донецком направлении

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Киев, Четверг 27 октября 2022 18:39
Уносили ноги и бросали все: солдат РФ рассказал об отступлении на Донецком направлении Фото: солдат РФ рассказал об отступлении на Донецком направлении (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российский военный на Донецком направлении рассказал об отступлении военных РФ и слаженной работе ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

"Вчера уносили ноги так, что все, что успели, схватили и уходили. Только пацанов жалко, не повезло им, короче. Просто в окружение попали и начали они со всего чего можно бить: и артиллерия, и танки – все подряд. Кому-то повезло, кому-то – нет. Если б мы там остались ночевать, то все – сегодня бы уже на связь никто не вышел. Нас из 90 человек за час осталось 80, наверное. Командование тоже вчера посекло", - говорится в радиоперехвате ГУР.

По словам российского военного, у ВСУ все слаженно работает, есть связь и каждое подразделение четко выполняет поставленную задачу.

Напомним, ранее военный РФ рассказал о вымогательстве средств с родственников сослуживца, которого взяли в "плен" драки "ДНР".

Также стало известно, что российский оккупант рассказал о серьезных потерях на Херсонском направлении и заявил о желании скрыться с поля боя.

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