Уносили ноги и бросали все: солдат РФ рассказал об отступлении на Донецком направлении

"Вчера уносили ноги так, что все, что успели, схватили и уходили. Только пацанов жалко, не повезло им, короче. Просто в окружение попали и начали они со всего чего можно бить: и артиллерия, и танки – все подряд. Кому-то повезло, кому-то – нет. Если б мы там остались ночевать, то все – сегодня бы уже на связь никто не вышел. Нас из 90 человек за час осталось 80, наверное. Командование тоже вчера посекло", - говорится в радиоперехвате ГУР.

По словам российского военного, у ВСУ все слаженно работает, есть связь и каждое подразделение четко выполняет поставленную задачу.