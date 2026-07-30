Пятая часть электричества США производится за счет России - Bloomberg

Сколько урана США покупают у России

В 2025 году американские операторы реакторов приобрели около 3,28 миллиона единиц работы разделения (SWU) услуг по обогащению урана в России - это почти 26% от общего объема закупок. Для сравнения, десять лет назад этот показатель составил всего 17%.

В общей сложности иностранные источники обеспечили 77% услуг по обогащению, купленных американскими операторами в 2025 году, и Россия остается крупнейшим отдельным поставщиком. Только 7% ядерного топлива США происходит из собственной добычи.

Почему это становится все более острой проблемой

Уязвимость усугубляется тем, что Вашингтон продвигает возрождение ядерной энергетики, вызванное спросом на электричество со стороны дата-центров и электрификации.

Имеющиеся коммунальные компании пытаются продлить срок службы реакторов и перезапустить остановленные станции, а разработчики малых модульных реакторов должны обеспечить топливо для проектов на следующее десятилетие.

Какая лазейка позволяет продолжать закупки

Закон 2024 года запрещает импорт российского урана, однако позволяет Министерству энергетики предоставлять исключения, если альтернативные поставки недоступны или импорт признают отвечающим национальным интересам. Эти полномочия утрачивают силу не позднее января 2028 года.

Такая система создает политическую уязвимость, поскольку поставки зависят одновременно от американских разрешений на исключения и российских экспортных лицензий, что оставляет компании зависимыми от дальнейшего ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном.

Когда появятся альтернативные источники

Собственные и союзнические проекты по обогащению урана уже развиваются, однако сроки оставляют пробел. Завод Urenco USA - компания, принадлежащая британо-нидерландско-германскому консорциуму - уже в начале 2027 года существенно наращивает мощности по обогащению урана, способные обеспечить топливом значительное количество дополнительных реакторов.

Большие проекты от Centrus Energy и Orano заработают не раньше 2029 года.