П'ята частина електрики США виробляється з допомогою Росії - Bloomberg

Скільки урану США купують у Росії

У 2025 році американські оператори реакторів придбали близько 3,28 мільйона одиниць роботи розділення (SWU) послуг зі збагачення урану в Росії - це майже 26% від загального обсягу закупівель. Для порівняння, десять років тому цей показник становив лише 17%.

Загалом іноземні джерела забезпечили 77% послуг зі збагачення, куплених американськими операторами у 2025 році, і Росія залишається найбільшим окремим постачальником. Лише 7% ядерного палива США походить із власного видобутку.

Чому це стає дедалі гострішою проблемою

Вразливість загострюється на тлі того, що Вашингтон просуває відродження ядерної енергетики, спричинене попитом на електрику з боку дата-центрів та електрифікації.

Наявні комунальні компанії намагаються продовжити термін служби реакторів і перезапустити зупинені станції, а розробники малих модульних реакторів мають забезпечити паливо для проєктів на наступне десятиліття.

Яка лазівка дозволяє продовжувати закупівлі

Закон 2024 року забороняє імпорт російського урану, однак дозволяє Міністерству енергетики надавати винятки, якщо альтернативні постачання недоступні або імпорт визнають таким, що відповідає національним інтересам. Ці повноваження втрачають чинність не пізніше січня 2028 року.

Така система створює політичну вразливість, оскільки поставки залежать одночасно від американських дозволів на винятки та російських експортних ліцензій, це залишає компанії залежними від подальшого погіршення стосунків між Москвою та Вашингтоном.

Коли з'являться альтернативні джерела

Власні та союзницькі проєкти зі збагачення урану вже розвиваються, однак терміни залишають прогалину. Завод Urenco USA - компанія, що належить британо-нідерландсько-німецькому консорціуму - уже на початку 2027 року суттєво нарощує потужності зі збагачення урану, здатні забезпечити паливом значну кількість додаткових реакторів.

Більші проєкти від Centrus Energy та Orano запрацюють не раніше 2029 року.