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Пять НПЗ, истребители и авиазавод: СБУ объявила новые результаты 40-дневной операции против РФ

12:40 03.08.2026 Пн
2 мин
И это еще не весь список пораженных целей
aimg Юлия Капитонова
Фото: 40-дневная операция СБУ против РФ подходит к завершению (SecurSerUkraine)

На прошлой неделе Служба безопасности Украины наносила мощные удары по предприятиям ВПК РФ, топливно-энергетической инфраструктуре, средствам ПВО, военным аэродромам, логистическим объектам и складам врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СБУ.

В рамках 40-дневной операции с 27 июля по 2 августа целями для СБУ стали:

Военная инфраструктура и ПВО армии РФ:

  • под удар попал Евпаторийский авиационный завод в Крыму (удалось поразить два ангара для хранения авиационной техники и производственный цех предприятия);
  • еще одной целью стал военный аэродром "Ханская" в районе российского города Майкоп (подтверждено поражение двух истребителей Су-35, двух учебно-тренировочных самолетов Л-39, резервуарного парка горюче-смазочных материалов и другой инфраструктуры аэродрома);
  • на Краснодарщине враг не смог уберечь от атак СБУ три радиолокационных станции "Подлёт-К1" и одну РЛС "Каста-2Е2".

Топливно-энергетическая инфраструктура РФ:

  • СБУ добралась до НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (Пермский край);
  • также спецслужба отработала по НПЗ "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка" (Волгоград);
  • кроме того, под удары попали сразу три НПЗ в Уфе, а именно "Башнефть-УНПЗ", "Башнефть-Новойл" и "Башнефть-Уфанефтехим";
  • еще одной целью стала инфраструктура порта Тамань на Краснодарщине.

Склады боеприпасов и ГСМ врага :

  • СБУ смогла успешно уничтожить несколько складов военно-технического имущества и боеприпасов на оккупированных территориях Украины;
  • также под удары попали склады горюче-смазочных материалов как на территории врага, так и на ВОТ.

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