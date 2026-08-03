Пять НПЗ, истребители и авиазавод: СБУ объявила новые результаты 40-дневной операции против РФ

Ранее РБК-Украина рассказывало, как СБУ в течение одной ночи поразила три НПЗ России на расстоянии почти 1600 км.

Также стало известно, что Зеленский устроил масштабные кадровые перестановки в СБУ.

Кроме того, недавно спецслужба задержала агентов РФ, устроивших двойной теракт в Одессе.