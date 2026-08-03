П'ять НПЗ, винищувачі та авіазавод: СБУ оголосила нові результати 40-денної операції проти РФ

Минулого тижня Служба безпеки України завдавала потужних ударів по підприємствах ВПК РФ, паливно-енергетичній інфраструктурі, засобах ППО, військових аеродромах, логістичних об'єктах та складах ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СБУ.
У межах 40-денної операції з 27 липня по 2 серпня цілями для СБУ стали:
Військова інфраструктура та ППО армії РФ:
Паливно-енергетична інфраструктура РФ:
Склади боєприпасів та ПММ ворога:
Раніше РБК-Україна розповідало, як СБУ протягом однієї ночі уразила три НПЗ Росії на відстані майже 1600 км.
Також стало відомо, що Зеленський влаштував масштабні кадрові перестановки в СБУ.
Окрім того, нещодавно спецслужба затримала агентів РФ, які влаштували подвійний теракт в Одесі.