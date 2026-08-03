П'ять НПЗ, винищувачі та авіазавод: СБУ оголосила нові результати 40-денної операції проти РФ

Раніше РБК-Україна розповідало, як СБУ протягом однієї ночі уразила три НПЗ Росії на відстані майже 1600 км.

Також стало відомо, що Зеленський влаштував масштабні кадрові перестановки в СБУ.

Окрім того, нещодавно спецслужба затримала агентів РФ, які влаштували подвійний теракт в Одесі.