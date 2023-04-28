Нашли решение. Еврокомиссия договорилась со странами ЕС по украинскому зерну

Европейская комиссия выделит дополнительно 100 миллионов евро для поддержки фермеров ЕС. Решение направлено на то, чтобы разрядить обстановку вокруг украинского зерна.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter Еврокомиссии.

Еврокомиссия решила финансово поддержать фермеров Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии. Для них будет выделено 100 миллионов евро.

"Я рад объявить, что мы достигли политического решения по импорту украинской агропродукции в ЕС. Мы договорились с Украиной и пятью ее соседними странами-членами ЕС, как урегулировать ситуацию", - сообщил заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Кроме этого, Еврокомиссия введет запрет на ввоз украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника. Следует отметить, что запрет на импорт этих товаров составляет 90% всего импорта из Украины. Она вступит в силу 6 июня, когда закончится нынешний режим беспошлинной торговли с Украиной.

В то же время страны-члены ЕС отменяют одностороннюю блокаду.

Также Еврокомиссия проведет расследование молока, мяса птицы и яиц из Украины, запрет на импорт которых продвигает Польша. В случае, если будут выявлены нарушения, то будут введены ввозные пошлины.