Еврокомиссия запретила импорт отдельных украинских продуктов в пять стран ЕС

Европейская комиссия во вторник, 2 мая, запретила импорт четырех украинских агропродуктов в пять стран ЕС - Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Как отмечается, запрет на импорт касается четырех сельскохозяйственных продуктов - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Она направлена на "устранение логистических проблем", связанных с этими товарами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии.

Меры вступят в силу 2 мая и продлятся до 5 июня 2023 года. В этот период товары могут импортироваться во все государства ЕС, за исключением упомянутых пяти. В то же время, через их территорию может осуществляться транзит украинской продукции.

Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия пообещали отменить свои односторонние меры по украинской агропродукции.

Кроме того, исполнительный орган ЕС подтвердил предоставление финансовой поддержки европейских фермеров, решение о которой будет принято позже. Также будут приняты меры по облегчению транзита украинского зерна через "пути солидарности" в другие государства-члены ЕС и третьи страны.