Еврокомиссия и Польша достигли компромисса по импорту зерна из Украины

Европейская комиссия и Польша достигли договоренности о запрете импорта из Украины пяти сельскохозяйственных продуктов.

Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM .

"Мы окончательно договорились с ЕС о запрете импорта тех сельскохозяйственных продуктов, которые привели к дестабилизации на польском рынке. В основном это касается зерновых и кукурузы", - заявил он.

Соглашение включает обязательство Польши и других стран отказаться от одностороннего блокирования импорта продовольствия из Украины. Эти запреты будут заменены на ограничение импорта пшеницы, кукурузы, рапса, подсолнечника и подсолнечного масла.

Запрет на импорт этих пяти товаров составляет 90% всего импорта из Украины.

Вместо того чтобы расширить список запретом на импорт таких продуктов, как молоко, мясо птицы или яйца, Еврокомиссия проведет дальнейшее расследование. Если по ее мнению проблема подтвердится, сработает защитное предостережение. Оно означает введение таможенных пошлин.

Кроме того, Еврокомиссия выделит 100 млн евро на поддержку фермеров пяти стран, из которых Польша получит почти 40 млн евро.

Напомним, ранее стало известно, что Польша полностью запретила ввоз зерна из Украины.

Позже украинским и польским чиновникам удалось договориться о транзите зерна.

Впрочем, недавно в Польше заявили о намерении удерживать запрет по зерну из Украины до конца 2023 года.

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