ЕС начал подготовку 14-го пакета санкций, - вице-президент Еврокомиссии

Европейский союз начал подготовку 14-го пакета санкций, который должен быть принят весной этого года.

Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейской комиссии.

"Мы начали подготовку 14-го пакета санкций, который должен быть принят весной. Он, вероятно, будет включать широкий перечень ограничительных мер с сильным акцентом на борьбу с обходом - например, в морском секторе, поскольку Россия продолжает пытаться нарушать верхнюю границу цен на экспорт нефти", - сказал Домбровскис.

Он отметил, что ЕС также ищет способ остановить обход санкций через западные дочерние компании, работающие в странах за пределами Европы.

"С точки зрения ЕС, материнские компании ЕС, которые сохраняют влияние на бизнес-операции своих зарубежных дочерних компаний, могут нести ответственность за операции, осуществляемые этими дочерними компаниями", - добавил Домбровскис.

Вице-президент Еврокомиссии также подчеркнул, что ЕС и в дальнейшем будет оказывать давление на Россию и тех, кто поддерживает ее на поле боя, где бы они ни находились.

"Мы продолжим преследовать друзей Путина. И мы продолжим преследовать тех, кто помогает России обходить санкции или пополнять ее военный арсенал", - отметил он.