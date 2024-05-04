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ЕС готовится представить санкции против российского сжиженного газа, - Politico

Брюссель, Суббота 04 мая 2024 21:07
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ЕС готовится представить санкции против российского сжиженного газа, - Politico Фото: ЕС готовит санкции против российского СПГ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Европейский союз впервые с начала полномасштабной войны в Украине может ввести санкции против российского сжиженного газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По словам трех европейских дипломатов, Еврокомиссия готова обнародовать предложение о запрете для портов ЕС на перепродажу российского СПГ. Еврокомиссия также будет просить ограничить три будущих российских СПГ-проекта. Ожидается, что эти ограничения будут частью 14-го пакета санкций ЕС в отношении России.

Согласно данным экспертов и анализу Politico, европейские ограничения повлияют лишь на четвертую часть доходов России от СПГ в Европе, которые составляют 8 млрд евро. Однако эти санкции заставят Россию капитально пересмотреть свою бизнес-модель в области СПГ.

Как объясняет Politico, без европейских портов как удобной остановки на экспортных путях в Азию, России придется поставлять свой сжиженный газ через Арктическое море с помощью ледоколов, которые у нее в дефиците.

Санкции ЕС против России

Напомним, сегодня Евросоюз уже работает над 14-м пакетом санкций против России за ее неспровоцированное вторжение в Украину. Как рассказывали в Брюсселе, новый санкционный пакет будет включать ограничения в отношении тех, кто помогает обходить уже действующие антироссийские санкции. Также, вероятно, будет расширен санкционный список по блокированию активов в ЕС.

В то же время в немецком правительстве выступали за то, чтобы внести в 14-й пакет санкций против России эмбарго на импорт российского СПГ в ЕС.

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