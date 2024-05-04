ЕС готовится представить санкции против российского сжиженного газа, - Politico

Европейский союз впервые с начала полномасштабной войны в Украине может ввести санкции против российского сжиженного газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По словам трех европейских дипломатов, Еврокомиссия готова обнародовать предложение о запрете для портов ЕС на перепродажу российского СПГ. Еврокомиссия также будет просить ограничить три будущих российских СПГ-проекта. Ожидается, что эти ограничения будут частью 14-го пакета санкций ЕС в отношении России.

Согласно данным экспертов и анализу Politico, европейские ограничения повлияют лишь на четвертую часть доходов России от СПГ в Европе, которые составляют 8 млрд евро. Однако эти санкции заставят Россию капитально пересмотреть свою бизнес-модель в области СПГ.