ЕС готовится представить санкции против российского сжиженного газа, - Politico
Европейский союз впервые с начала полномасштабной войны в Украине может ввести санкции против российского сжиженного газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По словам трех европейских дипломатов, Еврокомиссия готова обнародовать предложение о запрете для портов ЕС на перепродажу российского СПГ. Еврокомиссия также будет просить ограничить три будущих российских СПГ-проекта. Ожидается, что эти ограничения будут частью 14-го пакета санкций ЕС в отношении России.
Согласно данным экспертов и анализу Politico, европейские ограничения повлияют лишь на четвертую часть доходов России от СПГ в Европе, которые составляют 8 млрд евро. Однако эти санкции заставят Россию капитально пересмотреть свою бизнес-модель в области СПГ.
Как объясняет Politico, без европейских портов как удобной остановки на экспортных путях в Азию, России придется поставлять свой сжиженный газ через Арктическое море с помощью ледоколов, которые у нее в дефиците.
Санкции ЕС против России
Напомним, сегодня Евросоюз уже работает над 14-м пакетом санкций против России за ее неспровоцированное вторжение в Украину. Как рассказывали в Брюсселе, новый санкционный пакет будет включать ограничения в отношении тех, кто помогает обходить уже действующие антироссийские санкции. Также, вероятно, будет расширен санкционный список по блокированию активов в ЕС.
В то же время в немецком правительстве выступали за то, чтобы внести в 14-й пакет санкций против России эмбарго на импорт российского СПГ в ЕС.
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