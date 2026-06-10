Пять стран ЕС хотят урезать права новых членов после вступления в блок, - Reuters

Новым членам ЕС могут временно ограничить право голоса в отдельных вопросах. Такую идею продвигают пять стран блока.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Инициативу подготовили Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург. Соответствующий документ страны передали для обсуждения внутри Евросоюза.
Пять государств считают, что ЕС должен ввести дополнительные предохранители для стран, которые будут присоединяться к блоку в будущем.
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В частности предлагается:
Речь идет прежде всего о сферах, где решения принимаются только при единодушной поддержке всех стран ЕС.
Среди них:
Как отмечает Reuters, часть стран ЕС настаивает на новых механизмах контроля после споров вокруг Венгрии, которую в Евросоюзе неоднократно критиковали за отступление от демократических принципов.
На этом фоне в ЕС продолжается дискуссия о том, какими должны быть правила для будущих членов объединения.
Обсуждение происходит в то время, когда несколько стран-кандидатов стремятся ускорить переговоры о вступлении в ЕС.
Среди них:
На прошлой неделе Кипр, который председательствует в Совете ЕС, сообщил о начале подготовки к открытию первого кластера переговоров с Украиной и Молдовой. Он охватывает вопросы верховенства права и демократических стандартов.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Таллинне подчеркнула необходимость продолжать процесс вступления Украины в ЕС.
"Украина должна быть в ЕС. Все шесть кластеров для вступления должны быть открыты без промедления. НАТО должно оставаться на столе переговоров как самая сильная гарантия безопасности", - заявила Кристен Михал.
Напомним, ранее The Guardian писал, что в ЕС обсуждают возможность временно лишать новые страны-члены права вето - чтобы избежать блокирования решений после расширения блока.
Идея стала актуальной после опыта с Венгрией, правительство которой при Викторе Орбане неоднократно блокировало решения ЕС, в частности по помощи Украине.
Также канцлер Германии Фридрих Мерц предложил "ассоциированное членство" для Украины как промежуточный этап на пути к полноправному вступлению.
Впрочем, президент Владимир Зеленский уже отверг эту идею, заявив, что Украина должна получить "полноценное и равноправное" членство в Евросоюзе.