Пять стран ЕС хотят урезать права новых членов после вступления в блок, - Reuters

Инициативу подготовили Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург. Соответствующий документ страны передали для обсуждения внутри Евросоюза.

Какие изменения предлагают

Пять государств считают, что ЕС должен ввести дополнительные предохранители для стран, которые будут присоединяться к блоку в будущем.

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В частности предлагается:

создать новый механизм мониторинга;

усилить контроль за соблюдением демократических стандартов;

предусмотреть возможность реагирования на нарушение верховенства права;

обсудить временное ограничение права голоса новых членов в некоторых вопросах.

Речь идет прежде всего о сферах, где решения принимаются только при единодушной поддержке всех стран ЕС.

Среди них:

расширение Евросоюза;

внешняя политика;

бюджет ЕС.

Почему возникла такая идея

Как отмечает Reuters, часть стран ЕС настаивает на новых механизмах контроля после споров вокруг Венгрии, которую в Евросоюзе неоднократно критиковали за отступление от демократических принципов.

На этом фоне в ЕС продолжается дискуссия о том, какими должны быть правила для будущих членов объединения.

Что это означает для Украины

Обсуждение происходит в то время, когда несколько стран-кандидатов стремятся ускорить переговоры о вступлении в ЕС.

Среди них:

Украина;

Молдова;

Албания;

Черногория.

На прошлой неделе Кипр, который председательствует в Совете ЕС, сообщил о начале подготовки к открытию первого кластера переговоров с Украиной и Молдовой. Он охватывает вопросы верховенства права и демократических стандартов.

Что говорят партнеры Украины

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Таллинне подчеркнула необходимость продолжать процесс вступления Украины в ЕС.

"Украина должна быть в ЕС. Все шесть кластеров для вступления должны быть открыты без промедления. НАТО должно оставаться на столе переговоров как самая сильная гарантия безопасности", - заявила Кристен Михал.