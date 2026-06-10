П'ять країн ЄС хочуть урізати права нових членів після вступу до блоку, - Reuters

Новим членам ЄС можуть тимчасово обмежити право голосу в окремих питаннях. Таку ідею просувають п'ять країн блоку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Ініціативу підготували Німеччина, Франція, Нідерланди, Бельгія та Люксембург. Відповідний документ країни передали для обговорення всередині Євросоюзу.
П'ять держав вважають, що ЄС має запровадити додаткові запобіжники для країн, які приєднуватимуться до блоку в майбутньому.
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Зокрема пропонується:
Йдеться насамперед про сфери, де рішення ухвалюються лише за одностайної підтримки всіх країн ЄС.
Серед них:
Як зазначає Reuters, частина країн ЄС наполягає на нових механізмах контролю після суперечок навколо Угорщини, яку в Євросоюзі неодноразово критикували через відступ від демократичних принципів.
На цьому тлі в ЄС триває дискусія про те, якими мають бути правила для майбутніх членів об'єднання.
Обговорення відбувається в той час, коли кілька країн-кандидатів прагнуть пришвидшити переговори про вступ до ЄС.
Серед них:
Минулого тижня Кіпр, який головує в Раді ЄС, повідомив про початок підготовки до відкриття першого кластера переговорів з Україною та Молдовою. Він охоплює питання верховенства права та демократичних стандартів.
Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Таллінні наголосила на необхідності продовжувати процес вступу України до ЄС.
“Україна має бути в ЄС. Усі шість кластерів для вступу мають бути відкриті без зволікання. НАТО має залишатися на столі переговорів як найсильніша гарантія безпеки”, - заявила Крістен Міхал.
Нагадаємо, раніше The Guardian писав, що в ЄС обговорюють можливість тимчасово позбавляти нові країни-члени права вето - щоб уникнути блокування рішень після розширення блоку.
Ідея стала актуальною після досвіду з Угорщиною, уряд якої за Віктора Орбана неодноразово блокував рішення ЄС, зокрема щодо допомоги Україні.
Також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував "асоційоване членство" для України як проміжний етап на шляху до повноправного вступу.
Втім, президент Володимир Зеленський уже відкинув цю ідею, заявивши, що Україна має отримати "повноцінне і рівноправне" членство в Євросоюзі.