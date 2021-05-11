ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський: ми не фіксуємо зменшення військ РФ на кордоні з Україною

Новость на русском → Україна, Вівторок 11 травня 2021 11:27
Зеленський: ми не фіксуємо зменшення військ РФ на кордоні з Україною Фото: зменшення військ РФ біля кордонів не фіксується (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Наразі не спостерігається зменшення російських військ біля кордонів України. Незначне відведення відбулося в окупованого Криму, звідки пішло 3,5 тисячі російських військ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на форумі "Україна 30".

"Ми розуміємо, що десь 3,5 тис. людей військового контингенту (Росії) пішли назад, але тільки ті, хто були на території тимчасово окупованого Криму. Більше відведення ми не бачимо", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що зараз не спостерігається відведення військ РФ від українських кордонів.

"Що стосується контингенту і техніки на кордонах України і Росії. Ми зменшення там не фіксуємо, збільшення також не фіксуємо. Дуже повільно вони відходять назад", - додав президент.

Раніше Зеленський наголошував, що з окупованого Криму пішло лише 3,5 тисячі російських військових. Тому загроза з окупованих територій та з боку кордонів залишається. При цьому він заявив про зменшення кількості снайперських пострілів на сході України.

Нагадаємо, раніше у Пентагоні заявили, що біля кордонів України наразі сконцентровано 80 тисяч російських солдатів.

Російські військові лишаються поблизу різних ділянок кордону з Україною, що як і раніше є найбільшим нарощуванням сил РФ з моменту незаконної анексії Криму в 2014 році. Частина військ РФ відійшла від кордону, але багато підрозділів залишили свої вантажівки і бронетехніку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство агресія РФ
NEWS
У Росії озброєні учні влаштували стрілянину в школі. Загинули щонайменше 9 людей
У Росії озброєні учні влаштували стрілянину в школі. Загинули щонайменше 9 людей
DAILY
Денис Шмигаль: Ще рік має піти на завершення боротьби з коронавірусом
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Денис Шмигаль: Ще рік має піти на завершення боротьби з коронавірусом