Гололедица, снег и небольшое потепление: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине 3 января 2026 года прогнозируют умеренный снегопад, в том числе мокрый снег, гололед и небольшое потепление в восточных и южных регионах. В других все еще будет морозно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Отмечается, что погода в течение суток 3 января будет переменчивой. Умеренный снегопад прогнозируется в Закарпатье и Карпатах. В южных, центральных, восточных областях и в Карпатах умеренный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега и гололедица.

В южных, восточных регионах и Днепропетровской области ветер до 15-20 м/с, в западных и центральных регионах - 5-10 м/с. Также отмечается, что в страну идет небольшое потепление, но не во все регионы:

В западных регионах температура ночью от 0 до -5 градусов мороза (от -3 до -8 непосредственно в Карпатах), днем от -3 до 2 градусов. В восточных регионах и на Днепропетровщине - от 0 до 5 градусов тепла, на юге - днем 3-8 градусов, ночью около 0 градусов. Во временно оккупированном Крыму - до 11 градусов тепла.

Фото: Укргидрометцентр

Отдельно в Укргидрометцентре передали погоду для Киева и Киевской области. Будет облачно, ночью небольшой снег, днем - без осадков. Ожидается гололедица на дорогах.

"Температура по области ночью 0-5 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В Киеве ночью 2-4 градуса мороза, днем около 0 градусов", - сказано в сообщении.

При этом синоптики предупредили об опасных погодных условиях, которые могут осложнить движение транспорта. Уровень опасности определен, как желтый.