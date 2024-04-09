ua en ru
Вт, 09 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Продукты в Украине дешевеют: на что снизились цены за последний месяц

Украина, Вторник 09 апреля 2024 15:35
UA EN RU
Продукты в Украине дешевеют: на что снизились цены за последний месяц Фото: цены на продукты в Украине за март снизились на 0,2% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Средние цены на продукты питания в Украине в марте 2024 года по сравнению с февралем снизились на 0,2%. За последний год продуктовая инфляция упала до минимальных 0,2%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, за последний месяц среди продуктов больше всего подорожали фрукты - на 4,1%, масло - на 0,8%, хлеб и хлебопродукты - на 0,4%, хлеб - на 0,4%, безалкогольные напитки - на 0,4%, макаронные изделия - на 0,3%, рыба и продукты из рыбы - на 0,2%, сыр и творог - на 0,2%.

В то же время молоко подешевело на 0,3%, мясо и мясопродукты - на 0,4%, овощи - на 0,6%, подсолнечное масло - на 1,5%, сахар - на 2,5%, яйца - на 16,4%.

Продукты в Украине дешевеют: на что снизились цены за последний месяц

Продуктовая инфляция в Украине

Рост цен на продукты в Украине существенно замедлился в конце 2023 года благодаря рекордному урожаю, а также усложнением экспорта через западную границу.

По прогнозу НБУ, воздействие этих факторов сохранится также в первом полугодии 2024 года. Поэтому продовольственная инфляция останется низкой (до 3% в годовом исчислении).

НБУ ожидает, что во втором полугодии 2024 года продовольственная инфляция ускорится на фоне низкой базы сравнения из-за меньших урожаев вследствие ожидаемого возвращения погодных условий к среднеклиматическим нормам.

Однако если не будет существенных шоков предложения, с 2025 года продовольственная инфляция замедлится до 3%.

Напомним, рост потребительских цен в Украине в марте 2024 года замедлился до 3,2%. Это минимальное значение с октября 2020 года, когда годовая инфляция составила 2,6%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены на продукты Инфляция в Украине
NEWS
Кадровые изменения в ВСУ. Уволены командующие ОК "Юг" и "Запад", - источники
Кадровые изменения в ВСУ. Уволены командующие ОК "Юг" и "Запад", - источники
DAILY
Слишком близко к границе. Почему РФ вцепилась в Харьков и станет ли Patriot панацеей от атак
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Слишком близко к границе. Почему РФ вцепилась в Харьков и станет ли Patriot панацеей от атак