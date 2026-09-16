Дроны РФ залетают в Европу не случайно? Науседа назвал возможную цель

Россия может использовать дроны, чтобы держать европейские страны в постоянном напряжении. В Литве предположили, что Москва сознательно допускает подобные инциденты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Литвы Гитанаса Науседи в интервью программе LRT TELEVIZIJOS "Тема дня".

Науседа заявил, что инциденты с дронами в Европе могут являться частью более широкой тактики России. По его словам, Москва может пытаться давить на страны, активно поддерживающие Украину, не вступая при этом в открытую конфронтацию с НАТО.

Науседа отметил, что подобных случаев может становиться больше. Он также обратил внимание на все более агрессивное поведение России.

"Поведение России становится все более агрессивным. Это все больше свидетельствует об определенной тенденции. Не желая вступать в прямую конфронтацию с НАТО, Россия пытается атаковать те страны, которые являются самыми преданными сторонниками Украины", - сказал президент Литвы.

Дроны могут отклоняться от курса намеренно

По словам Науседы, не всякий случай с российскими беспилотниками в Европе обязательно означает прямую атаку на НАТО.

Он предположил, что Россия может сознательно допускать отклонение дронов от запланированного маршрута. В этом случае беспилотники могут оказываться не только над территорией Литвы, но и в других странах Балтии или Польши.

"Такие инциденты, как, например, недавно сбитая дрона и другие дроны, не обязательно являются прямой атакой России против НАТО", - отметил Науседа.

Президент Литвы считает, что Москва пока может не стремиться к прямому столкновению с Альянсом. В то же время Кремль, по его мнению, способен использовать другие способы давления.

"Вероятно, на этом этапе россияне к этому не готовы и не желают этого. Но это может быть сознательное допущение отклонения дрона от курса и попадания им не обязательно на территорию Литвы, а на территорию стран Балтии или Польши с целью удержания общества в состоянии напряжения", - сказал он.

Науседа добавил, что такая ситуация, по его мнению, выгодна России.