Гречка и овощи подешевели, мясо и молоко подорожали: как изменились цены в Украине за год

За 2023 год в Украине больше всего подешевели крупы, овощи и подсолнечное масло. Подорожали мясо и молочные продукты, а также картофель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата .

Что подешевело

По данным статистического ведомства в декабре 2023 года средние цены на крупы гречневые упали более чем в два раза - на 59,2% до 30,5 гривен за килограмм. Подешевели и другие крупы.

Среди овощей больше всего подешевел лук - на 50,7% до 15,1 гривен за килограмм и морковь - на 48,9% до 11,4 гривен за килограмм.

Кроме того, цены на подсолнечное масло упали на 15,2% до 59,2 гривен за литр, а яйца подешевели на 9,4% до 56,2 гривен за десяток.

Что подорожало

По данным Госстата, за 2023 год больше всего подорожал картофель - на 64,5% до 15,1 гривен за килограмм. В начале 2024 года рост цен продолжился. О том, что будет с ценами на картофель - читайте в комментарии эксперта для РБК-Украина.

Кроме того, цены говядину поднялись на 19,9% до 243,6 гривен за килограмм, на свинину - на 14,9% до 193,6 гривен за килограмм.

Молоко и молочные продукты выросли в цене приблизительно на 10%.

Также подорожали яблоки - на 35,4% до 20,5 гривен за килограмм.

Инфляция в Украине

Напомним, по данным Госстата, рост потребительских цен в Украине в 2023 году замедлился до 5,1%. Это минимальное значение с 2020 года, когда инфляция составляла 5,0%.

Отметим, за 2022 год в Украине больше всего подорожали овощи, яйца, крупы, рыба и сало, за 2021 год больше всего подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар, за 2020 год больше всего подорожал сахар, гречневая крупа, яйца, подсолнечное масло.