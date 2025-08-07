Надоели банальные салаты? Приготовьте огурцы по-корейски, которые удивят своим вкусом
Огурцы по-корейски - это острая и ароматная закуска, которая прекрасно дополняет любое блюдо. В этом рецепте сочетаются свежие овощи, чеснок, специи и ароматная заправка, которая придает огурцам яркий вкус и характерную хрусткость.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал известного кулинара и фудблогера Лилия Цвит.
Огурцы по-корейски
Ингредиенты:
- огурцы - 500 г
- кунжут - 2 ст. л
- соль - 1 ч.л
- хлопья красного перца - 1 ч.л
- соевый соус - 2 ст.л
- уксус - 1 ст.л
- сахар - 1 ч.л
- лук
- чеснок - 2 зубчика
Легкий способ приготовления
Огурцы со шкуркой нужно помыть, разрезать пополам, а тогда нарезаем "грубыми брусочками".
Приготовление огурцов по-корейски (фото: кадр из видео)
Далее сложите их и плотный пакет, который можно закрыть.
Приготовление огурцов по-корейски (фото: кадр из видео)
После нарезаем лук и вместе с кунжутом, красным перцем, соевым соусом, оцетом, сахаром и выжатым чесноком добавляем в пакет к огурцам.
Огурцы по-корейски (фото: кадр из видео)
Пакет нужно крепко закрыть и тщательно перемешать. Оставьте огурцы мариноваться в холодильнике на 30 минут. Чем дольше они стоят, тем вкуснее получаются.
Огурцы по-корейски (фото: кадр из видео)
