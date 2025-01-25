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Оккупанты ударили по Харькову: в некоторых районах возможны перебои со светом и водой

Харьков, Суббота 25 января 2025 14:10
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Оккупанты ударили по Харькову: в некоторых районах возможны перебои со светом и водой Фото: оккупанты ударили по Харькову 25 января (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне ударили дронами по трем районам Харькова. Есть пострадавшие, перебои со светом и водой.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова, Telegram главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"Оккупанты ударили беспилотниками по Шевченковскому и Холодногорскому районам Харькова", - рассказал глава ОВА.

Холодногорский район

Как рассказал мэр, удар БПЛА пришелся на Холодногорский район.

"Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется", - отметил он.

Шевченковский район

Также зафиксирован еще один удар, предварительно, БПЛА "Молния" в Шевченковском районе.

"По предварительной информации есть пострадавшие люди и машины. На месте прилета пожар", - констатировал Терехов.

Позже Терехов опроверг наличие пострадавших из-за удара дрона в Шевченковском районе.

"В Шевченковском районе пострадали семь авто, информации о пострадавших не поступало", - констатировал он.

Киевский район

Третий удар по Киевскому району города.

"В настоящее время информации о пострадавших нет", - рассказал городской голова.

Перебои со светом и водой, возможны повторные удары

В результате удара по Харькову в некоторых районах города могут быть проблемы с электро- и водоснабжением.

"Наши специалисты уже работают над восстановлением подачи услуг в дома харьковчан. Также возможны повторные удары по городу - будьте осторожны", - добавил глава города.

Атаки РФ на Харьков

Российская армия постоянно обстреливает Харьков из Белгородской области. Как сообщалось, в Харькове прогремел взрыв 24 января. В тот день город находился под массированной атакой дронов РФ, фиксировался "прилет".

Кроме того, в последнее время оккупанты часто используют дроны "Молния" для ударов по Харькову. Например, 9 января российские оккупанты атаковали Харьков. Россияне ударили по городу дроном типа "Молния".

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