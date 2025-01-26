РФ атаковала Харьков дронами: поврежден частный дом

В ночь на 26 декабря российские оккупанты в очередной раз атаковали Харьков ударными беспилотниками. В результате атаки поврежден частный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Игоря Терехова.

"Сегодня ночью Харьков снова подвергся атаке БпЛА. Один из ударов пришелся на частный дом в Основянском районе города", - говорится в сообщении.

Терехов уточнил, что по предварительной информации, повреждены окна, крыша и часть здания. В то же время информации о пострадавших нет.

Также мэр добавил, что профильные службы уже работают на месте. В частности, обследуют повреждения и оказывают необходимую помощь.