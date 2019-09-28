Відставка Волкера відстрочить виконання мінських домовленостей, - РФ

Представники влади РФ вважають, що відставка спецпредставника США по Україні затягне реалізацію мінських домовленостей

Голова міжнародного комітету Ради Федерації Росії Костянтин Косачов заявив, що відставка спецпредставника США по Україні Курта Волкера лише відстрочить виконання мінських домовленостей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Косачова Facebook.

За його словами, Волкер "прислужився Україні", коли подав у відставку, і своїми діями лише відклав реалізацію мінських домовленостей.

"У цьому сенсі Курт Волкер зробив ведмежу послугу Києву, своїми діями лише відклавши і затягнувши реалізацію мінських домовленостей усіма зацікавленими сторонам", - написав Косачов.

Нагадаємо, Волкер подав у відставку зі свого поста Спеціального посланника Держдепартаменту США в Україні у п'ятницю, 27 вересня. Причиною стало розслідування щодо Трампа та його впливу на Україну.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що комітет Палати представників США у закордонних справах викликав в суд держсекретаря Майка Помпео з документами, які стосуються спілкування президента США Дональда Трампа з українським колегою Володимиром Зеленським.

Крім того, комітет в рамках розслідування щодо дій Трампа планує приєднати до розслідування свідоцтва п'яти чиновників Держдепартаменту, включаючи Курта Волкера.