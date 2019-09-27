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Держсекретаря США викликали в суд через ситуацію з Трампом і Зеленським

Новини » Політика    27.09.2019 - 23:45
Держсекретаря США викликали в суд через ситуацію з Трампом і Зеленським
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

У Помпео вимагають надати документи про взаємодію президентів

Комітет Палати представників з іноземних справ викликав в суд держсекретаря Майка Помпео з документами, що стосуються взаємодії президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Про це передає Politico.

В рамках розслідування про можливість імпічменту Трампа від Помпео вимагали надати документи до 4 жовтня. Також комітет планує приєднати до розслідування свідчення п'яти чиновників Держдепартаменту, включаючи спецпредставника по Україні Курта Волкера.

Повідомляється, що Волкер домовлявся з особистим адвокатом Трампа про зустрічі з високопоставленими українськими чиновниками, а також з послом США в Україні Марі Йованович, яку Трамп зняв з посади.

"Документи, викликані до суду, мають бути частиною запиту про імпічмент і поширюватися серед комітетів. Ваша відмова або відмова виконати запит в суд є доказом перешкоди для запиту Палати представників про імпічмент", - йдеться в листі до Помпео.

Його підписали голова Палати представників з іноземних справ Еліот Енгель, голова комітету з розвідки Палати представників Адам Шифф і голова комітету по нагляду палати Елайджа Каммінгс.

Надання свідчень повинні відбутися між 2 і 10 жовтня, в той час як Конгрес буде на двотижневій перерві.

Нагадаємо, у раніше опублікованій скарги співробітника розвідки США стало відомо, що високопоставлені представники Білого дому намагалися приховати всі записи телефонної розмови президентів США і України Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Телефонна розмова між Трампом і Зеленським стала причиною оголошення початку процедури імпічменту президента США. 27 вересня 222 члена Палати представників США підтримали процедуру імпічменту Трампа. Тепер це питання буде спрямоване в Сенат. Щоб прийняти рішення про відставку Сенату необхідно дві третини голосів.

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Новини України Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДональд ТрампМайк Помпео
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