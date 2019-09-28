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Отставка Волкера отсрочит выполнение минских договоренностей, - РФ

Новости » Политика    28.09.2019 - 11:03
Отставка Волкера отсрочит выполнение минских договоренностей, - РФ

Власти РФ считают, что отставка спецпредставителя США по Украине затянет реализацию минских договоренностей

Глава международного комитета Совета Федерации России Константин Косачев заявил, что отставка спецпредставителя США по Украине Курта Волкера лишь отсрочит выполнение минских договоренностей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на на сообщение Косачева в Facebook.

По его словам, Волкер "оказал услугу Украине", когда подал в отставку, и своими действиями лишь отложил реализацию минских договоренностей.

"В этом смысле Курт Волкер оказал медвежью услугу Киеву, своими действиями лишь отложив и затянув реализацию минских договорённостей всеми заинтересованными сторонам", - написал Косачев.

Напомним, Волкер подал в отставку со своего поста Специального посланника Госдепартамента США в Украине в пятницу, 27 сентября. Причиной стало расследование в отношении Трампа и его влияния на Украину.

Ранее РБК-Украина сообщало, что комитет Палаты представителей США по иностранным делам вызвал в суд госсекретаря Майка Помпео с документами, которые касаются общения президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Кроме того, комитет в рамках расследования в отношении действий Трампа планирует присоединить к расследованию свидетельства пяти чиновников Госдепартамента, включая Курта Волкера.

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