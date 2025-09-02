В Одесской области во время незаконного пересечения границы погиб украинец, - ГПСУ
Во вторник, 2 сентября, во время незаконного пересечения государственной границы в Одесской области погиб гражданин Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
Как сообщили в ГПСУ, во время преследования нарушителей границы составом пограничного наряда были осуществлены предупредительные выстрелы.
До этого были обнаружены неизвестные лица, которые двигались в сторону государственной границы, не реагировали на требование пограничников остановиться.
Одного мужчину задержали в момент преодоления инженерного заграждения. Еще одного человека пограничный наряд обнаружил без признаков жизни с пулевым ранением.
Отмечается, что о данной ситуации сразу уведомлены правоохранительные органы, в частности Нацполиция и ГБР, сотрудники которых прибыли на место для выяснения обстоятельств.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Правоохранители в частности изучают действия состава пограничного наряда.
Государственной пограничной службой Украины в свою очередь назначено служебное расследование по данному случаю и предоставляется все необходимое содействие следователям для установления всех деталей.
Незаконное пересечение границы
Напомним, только с начала 2025 года пограничники задержали более 13 тысяч человек, которые пытались выехать из Украины незаконно.
В Государственной пограничной службе Украины заявляют о росте количества попыток незаконного пересечения государственной границы, а административные штрафы не всегда выполняют сдерживающую функцию.
Также мы писали, что пограничники в Одесской области разоблачили жителя приграничья, который организовал канал незаконной переправки мужчин в Румынию.
Задержанный за 6000 долларов и 900 евро пытался подкупить пограничника Измаильского отряда, чтобы переправить через Дунай себя, 19-летнего сына и еще пятерых мужчин.
Также в Одесской области разоблачили масштабную схему побегов уклонистов. Военные и гражданские организовали "бизнес" по переправке мужчин в Приднестровье, заработав десятки миллионов гривен.