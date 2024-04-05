Получил "должность" у россиян. СБУ сообщила о подозрении "эксперту" с телеканалов Медведчука

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении в государственной измене "политэксперту" с телеканалов Медведчука Михаилу Шпиру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Служба безопасности собрала доказательства государственной измены со стороны прокремлевского пропагандиста Михаила Шпира, скрывающегося на временно оккупированной территории Херсонской области", - говорится в сообщении.

Фигурант был частым гостем на телеканалах Медведчука, а в 2020 году скрылся в Москве.

"По материалам СБУ в июне 2023 года он уже получил заочный приговор за свои действия в виде 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Впрочем, за новые задокументированные преступления ему грозит более суровое наказание", - добавляют в ведомстве.

В частности, киберспециалисты СБУ обнаружили доказательства его сотрудничества с российскими спецслужбами.

В начале полномасштабного вторжения РФ Шпир стал одним из основных рупоров Кремля, который публично поддержал главу Кремля Путина в агрессивной войне против Украины. А после захвата Херсона предателя назначили так называемым "заместителем министра цифрового развития и массовых коммуникаций" в местной оккупационной администрации РФ.

Установлено, что именно он санкционировал подрыв рашистами башни украинских операторов мобильной связи и телерадиовещания, когда они бежали с правобережья.

Среди прочего Шпир публично призвал российский Генштаб скорректировать ракетные удары по энергообъектам нашего государства, чтобы полностью вывести их из строя.

За это командование российских войск летом 2023 года наградило своего приспешника медалью "участника специальной военной операции".

Следователи Службы безопасности сообщили Шпиру о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. Поскольку фигурант скрывается от правосудия на территории России и временно оккупированной части Украины, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.