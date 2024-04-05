Отримав "посаду" у росіян. СБУ повідомила про підозру "експерту" з телеканалів Медведчука

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру у державній зраді "політексперту" з телеканалів Медведчука Михайлу Шпіру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Служба безпеки зібрала докази державної зради з боку прокремлівського пропагандиста Михайла Шпіра, який переховується на тимчасово окупованій території Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Фігурант був частим гостем на телеканалах Медведчука, а в 2020 році втік до Москви.

"За матеріалами СБУ в червні 2023 року він уже отримав заочний вирок за свої дії у вигляді 10 років тюрми з конфіскацією майна. Втім, за нові задокументовані злочини йому загрожує суворіше покарання", - додають у відомстві.

Зокрема, кіберфахівці СБУ виявили докази його співпраці з російськими спецслужбами.

На початку повномасштабного вторгнення РФ Шпір став одним із основних рупорів Кремля, який публічно підтримав голову Кремля Путіна в агресивній війні проти України. А після захоплення Херсона зрадника призначили так званим "заступником міністра цифрового розвитку та масових комунікацій" у місцевій окупаційній адміністрації РФ.

Встановлено, що саме він санкціонував підрив рашистами вежі українських операторів мобільного зв’язку та телерадіомовлення, коли вони тікали з правобережжя.

Серед іншого, Шпір публічно закликав російський Генштаб скоригувати ракетні удари по енергооб’єктах нашої держави, щоб повністю вивести їх з ладу.

За це командування російських військ влітку 2023 року нагородило свого поплічника медаллю "учасника спеціальної воєнної операції".

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили Шпіру про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Оскільки фігурант переховується від правосуддя на території рф і тимчасово окупованій частині України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.