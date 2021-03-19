СБУ оголосила підозру пропагандисту Шпіру

Служба безпеки України оголосила підозру проросійському пропагандисту і політтехнологу Михайлу Шпіру. Його підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України.

Як повідомляється, так званий "політичний експерт" просував наративи Російської Федерації.

"У своїх виступах на російських телеканалах, інтерв’ю в проросійських ЗМІ та дописах у соцмережах він тривалий час послідовно висловлював тези, що принижують Україну, її державні символи, мову, історію, героїв та народ", - йдеться у повідомленні.

У відомстві також додали, що Шпір брав участь у спланованих інформаційних операціях проти України. Крім того, він неодноразово виступав на телеканалах "Россия 24" та на "News Front". Останній діє на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО і пропагує ідеї сепаратизму.

Фігурант також публічно закликав до розправ над учасниками Революції Гідності та АТО/ООС і їхніми родинами. Глузував над загибеллю активістки Катерини Гандзюк. Він ображав християн та висловлював симпатії до нацистів, Адольфа Гітлера, Радянського Союзу, НКВД та політики Володимира Путіна.

Правоохоронці повідомили йому про підозру в посяганні на територіальну цілісність України (ст. 110 Кримінального кодексу України), порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань (ст. 161 ККУ) та пропаганді комуністичного і нацистського тоталітарних режимів (ст. 436-1 ККУ).