ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

СБУ оголосила підозру пропагандисту Шпіру

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 березня 2021 14:25
СБУ оголосила підозру пропагандисту Шпіру Фото: Михайло Шпір (facebook com mikhail shpir)
Автор: Андрій Козловський

Служба безпеки України оголосила підозру проросійському пропагандисту і політтехнологу Михайлу Шпіру. Його підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Як повідомляється, так званий "політичний експерт" просував наративи Російської Федерації.

"У своїх виступах на російських телеканалах, інтерв’ю в проросійських ЗМІ та дописах у соцмережах він тривалий час послідовно висловлював тези, що принижують Україну, її державні символи, мову, історію, героїв та народ", - йдеться у повідомленні.

У відомстві також додали, що Шпір брав участь у спланованих інформаційних операціях проти України. Крім того, він неодноразово виступав на телеканалах "Россия 24" та на "News Front". Останній діє на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО і пропагує ідеї сепаратизму.

Фігурант також публічно закликав до розправ над учасниками Революції Гідності та АТО/ООС і їхніми родинами. Глузував над загибеллю активістки Катерини Гандзюк. Він ображав християн та висловлював симпатії до нацистів, Адольфа Гітлера, Радянського Союзу, НКВД та політики Володимира Путіна.

Правоохоронці повідомили йому про підозру в посяганні на територіальну цілісність України (ст. 110 Кримінального кодексу України), порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань (ст. 161 ККУ) та пропаганді комуністичного і нацистського тоталітарних режимів (ст. 436-1 ККУ).

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила про підозру в державній зраді Анатолію Шарію. Також його підозрюють у порушенні рівноправності громадян з різними ознаками.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство подозрение
NEWS
Зеленський оновив склад РНБО, ввівши ще одного міністра
Зеленський оновив склад РНБО, ввівши ще одного міністра
DAILY
Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні