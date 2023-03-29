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Не получил гарантий от Китая. Зеленский сказал, зачем Путину "ядерка" в Беларуси

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российский диктатор Владимир Путин во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпинем в Москве не получил желаемых гарантий. И заявление о размещении Россией ядерного оружия в Беларуси об этом сигнализирует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в интервью Associated Press.

Он напомнил, что Китай на протяжении многих десятилетий был экономически и политически привержен России и обеспечивал Путину "дипломатическое прикрытие", придерживаясь официальной позиции нейтралитета в войне.

Так, на прошлой неделе Си посетил Путина в России, подняв перспективу того, что Пекин может быть готов предоставить Москве оружие и боеприпасы, необходимые ей для пополнения исчерпанных запасов, но поездка лидера Китая завершилась без такого объявления.

Через несколько дней Путин объявил, что разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси, что приближает ядерные запасы Кремля к территории НАТО.

Зеленский прокомментировал решение российского диктатора, отметив, что "шаг Путина преследовал цель отвлечь внимание от отсутствия гарантий со стороны Китая".

"Что это значит? Это значит, что визит (Си Цзиньпиня в Москву - ред.) был нехорошим для России", - предположил украинский президент.

Напомним, недавно глава Кремля Владимир Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси якобы по просьбе самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко.

В украинской разведке назвали заявление российского диктатора "повышением ставок" и отметили, что мир не пойдет на ядерный шантаж Кремля.

Тем временем на Совбезе ООН 31 марта соберутся обсудить данные намерения РФ.

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